Торги на поставку 22 автобусов для Курска не состоялись

Пассажирское предприятие планировало приобрести 22 дизельных автобуса, выпущенных в этом году, с климатической системой и пассажировместимостью не менее 112 человек, включая 28 посадочных мест и место для инвалидной коляски. Начальная цена контракта составляла 349,8 млн руб. из расчета 15,9 млн за один автобус. Срок поставки — 90 дней с момента заключения договора, источник финансирования — собственные средства КПАТП-1.