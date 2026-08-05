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Торги на поставку 22 автобусов для Курска не состоялись

Аукцион по закупке автобусов большого класса для нужд АО «Курское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (КПАТП-1) признан несостоявшимся. Это следует из данных госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Аукцион по закупке автобусов большого класса для нужд АО «Курское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (КПАТП-1) признан несостоявшимся. Это следует из данных госзакупок.

На участие в торгах с начальной ценой 349,8 млн руб. подана одна заявка. Название компании не раскрывается, контракт с ней не заключили.

Пассажирское предприятие планировало приобрести 22 дизельных автобуса, выпущенных в этом году, с климатической системой и пассажировместимостью не менее 112 человек, включая 28 посадочных мест и место для инвалидной коляски. Начальная цена контракта составляла 349,8 млн руб. из расчета 15,9 млн за один автобус. Срок поставки — 90 дней с момента заключения договора, источник финансирования — собственные средства КПАТП-1.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что московский «Транспортный центр» поставит в Тамбов 15 автобусов за 237,3 млн руб. Тогда отозвались еще две компании, названия которых не раскрываются. Никто не снижал цену контракта. В мае в Белгородской области поиск поставщика семи автобусов затянулся из-за жалобы нижегородского ООО «Глобалавто».

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