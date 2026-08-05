В спорткомплексе имени Сухарева начали готовить лед к новому сезону

На ледовой арене спортивного комплекса имени Сухарева завершились ремонтные работы. Это первое масштабное обновление объекта с момента его открытия в 2010 году.
Во время ремонта специалисты привели в порядок систему охлаждения льда. Они сняли старую изоляцию с труб, очистили их от ржавчины, обработали специальным антикоррозийным составом и установили новую теплоизоляцию. Кроме того, был отремонтирован короб и выровнен пол над трубами, отвечающими за охлаждение ледового покрытия. Также рабочие очистили технологический лоток и утеплили элементы системы.
Помимо этого, по всему периметру арены выполнили гидроизоляцию возле бортов, установили новые технологические ворота и выровняли основание ледового поля.
Сейчас на арене уже началась заливка льда. Ожидается, что первые тренировки фигуристов на обновленном покрытии пройдут уже на следующей неделе.