Подросток залез по водосточной трубе и спас ребенка у открытого окна в Каспийске

В Каспийске на улице Акулиничева едва не произошла беда. Родители отвлеклись всего на мгновение, а их маленький ребенок уже оказался у открытого окна без защитной сетки на втором этаже. Еще одно неловкое движение, и падения было бы не избежать. К счастью, опасность вовремя заметил подросток, проходивший мимо. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».