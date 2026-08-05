Волонтеры передали маскировочные сети бойцам «БАРС-НН» под Нижним

Волонтеры передали маскировочные сети и гуманитарную помощь бойцам подразделения «БАРС-НН», выполняющим задачи по защите воздушного пространства региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём Макс-канале.
Средства маскировки изготовили активисты «Боевого братства» Сормовского района Нижнего Новгорода вместе с неравнодушными жителями. Плетение организовано в храме Архангела Михаила в Большом Козине, библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде и ДК «1 Мая» в поселке Первое Мая.
Присоединиться к изготовлению сетей может любой желающий. Глава региона поблагодарил всех участников за вклад в безопасность области.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на Нижегородскую область.