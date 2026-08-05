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Волонтеры передали маскировочные сети бойцам «БАРС-НН» под Нижним

Гуманитарную помощь и средства защиты для подразделения, закрывающего небо региона, сплели нижегородцы.

Волонтеры передали маскировочные сети и гуманитарную помощь бойцам подразделения «БАРС-НН», выполняющим задачи по защите воздушного пространства региона. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём Макс-канале.

Средства маскировки изготовили активисты «Боевого братства» Сормовского района Нижнего Новгорода вместе с неравнодушными жителями. Плетение организовано в храме Архангела Михаила в Большом Козине, библиотеке имени П. И. Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде и ДК «1 Мая» в поселке Первое Мая.

Присоединиться к изготовлению сетей может любой желающий. Глава региона поблагодарил всех участников за вклад в безопасность области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА ВСУ на Нижегородскую область.

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