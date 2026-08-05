Внедорожник ROX 01 сертифицировали для производства на заводе «Автотор»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода «Автотор» и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда.
«Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода “Автотор” в Калининграде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе.
«Надеемся, что благодаря локализации производства на “Автоторе” мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку», — прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.