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Внедорожник ROX 01 сертифицировали для производства на заводе «Автотор»

Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат типа транспортного средства.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гибридный внедорожник ROX 01 получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который позволяет производить эту модель на мощностях калининградского завода «Автотор» и реализовывать машины в России, сообщила пресс-служба бренда.

«Концерн ROX Motor объявляет о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для внедорожника ROX 01 российской сборки. Сертификат ОТТС позволяет выпускать автомобили с присвоением российского VIN-номера на мощностях завода “Автотор” в Калининграде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые товарные партии этих машин калининградской сборки поступят дилерам в сентябре текущего года, а цены локализованных версий будут объявлены в августе.

«Надеемся, что благодаря локализации производства на “Автоторе” мы сможем сделать шаг навстречу потребителю с точки зрения ценовой политики, а также предложить господдержку», — прокомментировала директор департамента продаж и развития дилерской сети ROX Motor Екатерина Зарубина.

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