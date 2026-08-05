День памяти Бориса и Глеба: даты, традиции и о чем молятся верующие

Когда Владимир сильно заболел, он отправил Бориса с дружиной воевать с печенегами. Но врагов Борис так и не встретил — поход был пустым. На обратном пути ему сказали, что отец умер. В это время Святополк вышел на свободу и решил захватить власть. Борис же не хотел драться с братом. Дружина предлагала ему пойти на Киев силой, но он отказался: «Не подниму руки на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». После этих слов почти все воины его бросили.