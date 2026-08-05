Власти ищут подрядчика для строительства дороги Калининград — Холмогоровка

Для выполнения работ по строительству автомобильной дороги Калининград-Холмогоровка ищут подрядчика. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 4 по 13 августа. Итоги аукциона планируют подвести 17 августа. Максимальная цена контракта — 702 784 405 рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. Заказчик — Управление дорожного хозяйства Калининградской области. К исполнению контракта необходимо приступить с даты его заключения и закончить к 10 октября 2028 года. Указанное количество этапов — два.
Предполагается, что дорога соединит улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» в Калининраде с ул. Южной в Холмогоровке. Её длина должна составить 1,975 км. Трасса пройдёт вдоль ручья с двумя пересечениями с ним. Дорога будет двухполосной, ширина каждой полосы — 3,5 м. В перечне работ в числе прочего устройство тротуаров и велодорожек, монтаж малых архитектурных форм, устройство дождевой канализации, вырубка зелёных насаждений и проведение компенсационного озеленения. Ширина тротуара — 2,25 м, велодорожки — 3 м. Расчётная скорость движения — 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.
О том, что областные власти планируют построить дорогу до Холмогоровки, стало известно в августе 2024 года. Для реализации проекта ранее утвердили планировку территории с межеванием 86 земельных участков общей площадью около 56,8 тыс. кв. м. Новая магистраль протяжённостью почти два километра пройдёт вдоль гаражного общества параллельно железной дороге и обеспечит транспортную связь развивающейся жилой застройки в районе Холмогоровки с Калининградом.
Напомним, в марте 2025 года облвласти заказали проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги Калининград — Холмогоровка. На эти цели было выделено 18,8 млн рублей. В марте 2026 года проект прошёл госэкспертизу.
В июне 2026 года был опубликован анонс закупки на строительство дороги со стоимостью порядка 740 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 271 млн планировали освоить в 2027 году, ещё 468,9 млн — в 2028-м.