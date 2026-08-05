Власти ищут подрядчика для строительства дороги Калининград — Холмогоровка

Предполагается, что дорога соединит улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» в Калининраде с ул. Южной в Холмогоровке. Её длина должна составить 1,975 км. Трасса пройдёт вдоль ручья с двумя пересечениями с ним. Дорога будет двухполосной, ширина каждой полосы — 3,5 м. В перечне работ в числе прочего устройство тротуаров и велодорожек, монтаж малых архитектурных форм, устройство дождевой канализации, вырубка зелёных насаждений и проведение компенсационного озеленения. Ширина тротуара — 2,25 м, велодорожки — 3 м. Расчётная скорость движения — 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.