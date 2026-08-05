Автомобиль повредил временный водовод в центре Нижнего Новгорода

На улице Пискунова в Нижнем Новгороде повредили временный водовод, из-за чего образовался «фонтан». По предварительным данным мэрии, на трубу наехал автомобиль.
В администрации добавили, что вытекание оперативно локализовали.
На улице Пискунова в Нижнем Новгороде повредили временный водовод, из-за чего образовался «фонтан». По предварительным данным мэрии, на трубу наехал автомобиль.
На улице Пискунова в Нижнем Новгороде повредили временный водовод, из-за чего образовался «фонтан». По предварительным данным мэрии, на трубу наехал автомобиль.
В администрации добавили, что вытекание оперативно локализовали.