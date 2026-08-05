Главные новости к вечеру 5 августа 2026 года

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ объявил о кадровых назначениях в структуре ведомства. Он сообщил, что теперь все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. Главой службы тыла он назначил Валерия Солодчука. Также Путин назначил командующих группировками войск «Центр», «Восток» и Войск беспилотных систем.