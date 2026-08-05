Главные новости к вечеру 5 августа 2026 года

Путин провел перестановки в руководстве СВО и тылом
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ объявил о кадровых назначениях в структуре ведомства. Он сообщил, что теперь все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. Главой службы тыла он назначил Валерия Солодчука. Также Путин назначил командующих группировками войск «Центр», «Восток» и Войск беспилотных систем.
Гендиректор «Уралдронзавода» пострадал при взрыве машины
Владимир Ткачук, занимающий должность генерального директора «Уралдронзавода» (предприятие выпускает дроны «Упырь»), пострадал при взрыве автомобиля. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
В Донецке при атаке БПЛА на больницу погибли люди
Экипаж самолета, пропавшего 3 августа в Иркутской области, нашли живым
Экипаж самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования в Иркутской области, найден. Летчики забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
ВС РФ освободили два населенных пункта
Бойцы группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Подразделения группировки войск «Восток» сумели продвинуться в глубину обороны противника. В результате был освобожден населенный пункт Зарница Запорожской области, сообщили в Минобороны.