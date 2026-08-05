Юрист Манько рассказал, за что пассажира могут оштрафовать в поезде

Проводник может высадить пассажира из поезда и выписать ему штраф. Юрист Александр Манько в разговоре с изданием «Абзац» выделил пять ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.
Если вы купили билет на верхнюю полку, но заняли нижнюю, это может создать конфликтную ситуацию. Пассажир, оплативший нижнюю полку, имеет право потребовать освободить её в любой момент, кроме времени приёма пищи.
Закон запрещает употребление алкоголя в поездах. За это предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей. Если пассажир пьян, проводник может не пустить его в вагон.
Курение в тамбурах запрещено, и за это можно получить штраф до 3 тысяч рублей. Выброшенный из окна окурок считается нарушением противопожарных норм, и наказание за это значительно строже.
При покупке билета есть возможность отказаться от постельного белья. Однако если вы его уже взяли, но не использовали и не сняли упаковку, вернуть деньги за него не получится.
Пение под гитару или просмотр видео на высокой громкости также могут быть расценены как нарушение правил проезда и мелкое хулиганство. Это может привести к штрафу и даже принудительной высадке из поезда.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, РЖД запустит дополнительный прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.