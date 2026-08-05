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В Москве пройдет цикл вечеров по истории музыкального искусства

Мероприятия подготовлены в формате концертов-лекций.

Цикл культурно-просветительских вечеров по истории европейского и русского музыкального искусства стартует 6 августа в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко. Мероприятие способствует реализации целей и задач национального проекта «Семья», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Вечера будут проходить в формате концертов-лекций. Там произведения разных эпох прозвучат в исполнении ансамбля «МонтеВерде» и будут сопровождаться рассказами об истории, художественных традициях, духовной и светской культуре прошлого.

Первый вечер цикла — «Галантная Россия» — состоится 6 августа. В программу вошли произведения русской духовной и светской музыки XVII-XIX веков. Второй концерт-лекция — «Ренессанс: история, запечатленная в музыке» — пройдет 20 августа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.