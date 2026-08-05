В Воронеже обсудили подготовку жилфонда к зиме

— Заседание в начале августа, где депутаты обсуждают и дают оценку подготовке города к отопительному сезону, стало традиционным, — пояснил председатель профильной постоянной комиссии Александр Сысоев. — Шесть-семь лет назад в городе были острые проблемы, которые требовали пристального внимания со стороны депутатского корпуса. Уже третий год подряд идет уверенное снижение рисков и опасений, что подготовка к зиме будет сорвана. Все процессы упорядочены и систематизированы с управляющими компаниями и с руководителями учреждений.