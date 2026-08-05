В Воронеже обсудили подготовку жилфонда к зиме

Отчет о готовности домов к предстоящему отопительному сезону рассмотрели на заседании постоянной комиссии городской думы по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству.
Как сообщил замглавы городского управления жилищно-коммунального хозяйства Николай Жуков, в Воронеже к пуску тепла требуется подготовить 5,2 тысячи объектов, в том числе 4,7 тысячи многоквартирных домов и 503 соцучреждения. Больше трех тысяч зданий уже прошло все необходимые мероприятия, передовиками стали Центральный и Железнодорожный районы. Продолжается ремонт городских теплосетей, работы идут по графику, на 70 процентах объектов они завершены.
Среди проблемных моментов — состояние пяти домов, которые подлежат расселению. Большинство жильцов выехало, но в каждом из этих зданий все еще занято по несколько квартир. По словам Жукова, до зимы люди переберутся в новые дома, и старые можно будет отключить от центрального отопления.
Кроме того, 233 многоэтажки в Воронеже на данный момент не имеют управляющих организаций. Мэрия планирует провести конкурсы по выбору УК, а если на них никто не подаст заявки, то власти назначат компанию сами.
Депутаты попросили чиновника оценить текущую готовность жилфонда и социальных объектов к холодам. Как отметил Николай Жуков, темпы соответствуют уровню прошлого года, ситуация в целом благополучная и тепло во все здания будет пущено в срок.
Окончательные итоги подведут после начала отопительного сезона — традиционно он стартует в Воронеже 15 октября. В городской думе проведут специальное заседание комиссии по ЖКХ с участием представителя мэрии по социальным вопросам.
— Заседание в начале августа, где депутаты обсуждают и дают оценку подготовке города к отопительному сезону, стало традиционным, — пояснил председатель профильной постоянной комиссии Александр Сысоев. — Шесть-семь лет назад в городе были острые проблемы, которые требовали пристального внимания со стороны депутатского корпуса. Уже третий год подряд идет уверенное снижение рисков и опасений, что подготовка к зиме будет сорвана. Все процессы упорядочены и систематизированы с управляющими компаниями и с руководителями учреждений.