В Тюмени прошло первое заседание Клуба работодателей

Первое заседание Клуба работодателей, созданного на базе кадрового центра «Работа России» в Тюмени, состоялось 29 июля, сообщили в центре занятости населения региона. Клуб создан в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Новая площадка призвана сократить дистанцию между бизнесом и государством, она позволит напрямую говорить о проблемах и находить реальные решения. Так, на открытии депутат тюменской областной думы Ольга Швецова поддержала инициативу, отметив важность обсуждения создания рабочих мест для людей с ОВЗ, инвалидов и бойцов СВО.
Начальник тюменского отделения кадрового центра «Работа России» Антон Шевелев в ходе встречи остановился на мерах государственной поддержки для бизнеса. Он рассказал о субсидиях при найме отдельных категорий граждан, стажировках студентов и выпускников с материальной поддержкой за наставничество. Также затронули темы переобучения кадров и подготовки профессионалов для предприятия со студенческой скамьи.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.