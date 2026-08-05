В Калининском районе Петербурга обновят оборудование в котельной

Оборудование Пискаревской котельной Санкт-Петербурга обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города.
Уточним, работы уже стартовали. Специалисты заменят три устаревших паровых котлоагрегата на современное отечественное оборудование с 20-летним сроком службы. Также там поставят новую вспомогательную технику для теплоисточника, в том числе горелочные устройства и газовое оснащение.
Кроме того, проведут модернизацию системы подачи резервного топлива и автоматизации. Все работы будут проводиться без прекращения теплоснабжения: на время реконструкции горячую воду будет проводить действующее оборудование котельной. Завершить обновление планируется до конца 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.