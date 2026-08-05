В мэрии прокомментировали утренний вой сирен на западе Волгограда

Отметим, о включившихся сиренах волгоградцы стали массово сообщать 5 августа в 10:00. По словам очевидцев, тревожные звуки доносились с улиц непродолжительное время и поставили многих в ступор. Они не сопровождались привычным речевым сигналом и смс-рассылкой о беспилотной или же ракетной опасности, из-за чего горожане не понимали, нужно ли им как-то реагировать на стоящий в округе вой.