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В Гвардейском районе установили стенд в честь советской разведгруппы «Клен»

Табличка появилась близ поселка Гордое.

Источник: Комсомольская правда

В Гвардейском районе у поселка Гордое провели памятный митинг, посвященный установке стенда в честь советской диверсионно-разведывательной группы «Клен», действовавшей в тылу врага в Восточной Пруссии. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В церемонии участвовали родственники красноармейца Льва Иссаковича Присса, члена группы «Клен», представители власти, председатель совета ветеранов поселка Знаменск, воспитатели и кадеты.

Место для стенда выбрали не случайно: согласно имеющимся данным, предположительно именно в этом районе оборвался боевой путь группы «Клен». В ночь с 3 на 4 августа группа была десантирована в тыл врага.