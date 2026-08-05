балет, угроза ракетного удара, гибель ребенка

Вечером 5 августа vrn.aif.ru рассказывает о том, что произошло в Воронежской области за день. Так, беспилотники снова пытались атаковать регион. Ночью над восемью районами сбили 22 БПЛА. Днем в Воронеже и области взвыли сирены. Причиной стала ракетная опасность. Особый режим сохранялся на протяжении получаса. Очередная трагедия произошла на воде — семилетний мальчик погиб в реке Дон, следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.