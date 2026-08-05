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балет, угроза ракетного удара, гибель ребенка

Вечером 5 августа vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях Воронежской области за день.

Источник: АиФ Воронеж

Вечером 5 августа vrn.aif.ru рассказывает о том, что произошло в Воронежской области за день. Так, беспилотники снова пытались атаковать регион. Ночью над восемью районами сбили 22 БПЛА. Днем в Воронеже и области взвыли сирены. Причиной стала ракетная опасность. Особый режим сохранялся на протяжении получаса. Очередная трагедия произошла на воде — семилетний мальчик погиб в реке Дон, следователи возбудили уголовное дело. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.

Сбито 22 БПЛА: силы ПВО отразили атаку на регион.

В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили 22 беспилотника в небе над восемью районами Воронежской области.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 475 украинских БПЛА самолетного типа.

Выявлены нарушения: в регионе аннулировали декларации на 600 тысяч тонн зерна.

За полгода в Воронежской области аннулировали 353 декларации о соответствии зерна объемом 602 тысячи тонн.

Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, причиной стали выявленные нарушения, сообщили. Самым распространенным из них является исследование зерна в неаккредитованной лаборатории — из-за этого аннулированы 62 декларации. Так, 17 июля отозвана декларация на 108 тонн сои, а 16 июля была признана недействительной декларация на 70 тонн кукурузы.

Чтобы избежать подобных проблем, при выборе лаборатории необходимо проверять ее аккредитацию через официальный реестр.

Высокая награда: артисту воронежского балета Ивану Негробову присвоено почетное звание.

33-летнему премьеру балетной труппы Воронежского государственного театра оперы и балета Ивану Негробову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что артист удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2011 году Иван Негробов с отличием окончил Воронежское хореографическое училище и сразу был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. В 2015 году стал ведущим солистом театра, а в 2021 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Воронежской области».

Под вой сирен: ракетная опасность полчаса сохранялась в Воронежской области.

Воронежская область на протояжении получаса находилась под угрозой ракетной атаки днем 5 августа.

Сирены взвыли в регионе в 12:57. Особый режим сохранялся до 13:27.

Ни о каких происшествиях за этот период не сообщалось.

Эхо войны: под Воронежем уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Воронеже. От администрации областного центра поступла заявка на ликвидацию опасных находок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подрыв провели на специальной площадке в Каширском районе. Расчет региональной аварийно-спасательной службы уничтожил шесть артиллерийских снарядов различных калибров, пять минометных мин и четыре гранаты.

Без присмотра взрослых: ребёнок трагически погиб в реке Дон.

Семилетний мальчик поутонул гиб в реке Дон в селе Залужное 1 августа.

Как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, двое детей отдыхали на берегу Дона без взрослых. Семилетний ребёнок зашёл в воду и утонул. Позже его тело нашли водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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