В Орловской области отремонтировали более 5,5 км дороги к деревне Дубровке

Специалисты ликвидировали последствия пучинообразования, обновили водопропускные трубы. Кроме того, они также привели в порядок съезды, примыкания и обочины. На завершающем этапе работ на участке установили 102 дорожных знака, нанесли разметку, а также обустроили шумовые полосы, которые предупредят водителей о необходимости снизить скорость.