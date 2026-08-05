В Орловской области отремонтировали более 5,5 км дороги к деревне Дубровке

Участок трассы «Орел — Ефремов» — Дубровка протяженностью свыше 5,5 км отремонтировали в Орловской области, сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты ликвидировали последствия пучинообразования, обновили водопропускные трубы. Кроме того, они также привели в порядок съезды, примыкания и обочины. На завершающем этапе работ на участке установили 102 дорожных знака, нанесли разметку, а также обустроили шумовые полосы, которые предупредят водителей о необходимости снизить скорость.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.