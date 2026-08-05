В Свердловской области стартовала третья спортивная смена

Третья спортивная смена программы организации отдыха и оздоровления обучающихся «Лето в кадре» под названием «Быстрее, выше, сильнее» открылась в Рефтинском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа (СУВУ) Свердловской области. Мероприятие организовано по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа Рефтинский.
На месяц запланированы спортивные мероприятия и мастер-классы, командные игры и активности на свежем воздухе, кинолектории, творческие мероприятия, спортивные викторины и конкурсы рисунков на тему спорта. Как и в предыдущие смены, активные обучающиеся смогут получать баллы-кинокадрики за участие в делах. По итогам будут выбраны победители в номинациях «Лучший кинокритик», «За активность и инициативу», «Ударник труда», «Чемпион недели» и «Мастер спокойствия». Группа лидеров соревнования отправится в культурно-развлекательную поездку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.