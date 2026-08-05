В Свердловской области стартовала третья спортивная смена

На месяц запланированы спортивные мероприятия и мастер-классы, командные игры и активности на свежем воздухе, кинолектории, творческие мероприятия, спортивные викторины и конкурсы рисунков на тему спорта. Как и в предыдущие смены, активные обучающиеся смогут получать баллы-кинокадрики за участие в делах. По итогам будут выбраны победители в номинациях «Лучший кинокритик», «За активность и инициативу», «Ударник труда», «Чемпион недели» и «Мастер спокойствия». Группа лидеров соревнования отправится в культурно-развлекательную поездку.