В крымском селе Кунцево заработал модульный ФАП

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в селе Кунцево Республики Крым, сообщили в администрации Нижнегорского района. Развитие системы здравоохранения — задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отмечается, что новый ФАП предоставляет жителям села доступ к своевременной профилактической и первичной медико-санитарной помощи. Там есть помещения для приема пациентов, прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, здание укомплектовано современным медицинским оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.