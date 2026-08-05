В Оренбурге у Центральной городской библиотеки появилась сцена и точка обмена книгами

У городской библиотеки им. Н. А. Некрасова благоустроили территорию по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». У оренбуржцев появилось новое общественное пространство для отдыха и чтения. У входа в здание библиотеки установлены скамейка и книжный шкаф, разбиты цветники. Здесь также появилась уличная сцена для выступлений литераторов и музыкантов.
Особый энтузиазм у горожан вызвал книжный шкаф, где можно оставить свои книги и взять для чтения издания, которыми поделились другие любители чтения.
Радует и поэтическая площадка для литературных вечеров, выступлений чтецов, концертов и встреч с поэтами. Первыми на новую сцену были приглашены оренбургские авторы из Областного дома литераторов им. С. Т. Аксакова.
Как отметил глава города Альберт Юмадилов, Оренбург должен быть местом силы для каждого оренбуржца: «Поэтому мы инвестируем в атмосферу, и благоустройство сквера у библиотеки Некрасова — яркий пример ее создания. Это пространство для музыки, диалога и тишины, которое сделает наш город ближе и роднее». Он выразил уверенность, что эта локация скоро станет новой визиткой Оренбурга.
Надо отметить, что создание общественного пространства — не первый проект компании по благоустройству городской среды в Оренбурге. Ранее при поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» созданы музейные дворы — в Музее скульптуры имени Петиных и в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее.
Фото: Пресс-служба «Родные города».
— Создание точек притяжения, где переплетаются знания, культура и общение, — важная часть нашей философии устойчивого развития. Мы рады, что благодаря совместным усилиям у горожан появляется еще один уголок, где можно не только провести время с книгой, но и реализовать свои творческие и образовательные инициативы. Ведь комфортная среда начинается с уважения к истории и стремления к развитию — именно такие принципы лежат в основе нашей работы в регионе, — подчеркнула директор по работе с персоналом и организационному развитию предприятия Надежда Галакова.