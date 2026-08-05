В Оренбурге у Центральной городской библиотеки появилась сцена и точка обмена книгами

— Создание точек притяжения, где переплетаются знания, культура и общение, — важная часть нашей философии устойчивого развития. Мы рады, что благодаря совместным усилиям у горожан появляется еще один уголок, где можно не только провести время с книгой, но и реализовать свои творческие и образовательные инициативы. Ведь комфортная среда начинается с уважения к истории и стремления к развитию — именно такие принципы лежат в основе нашей работы в регионе, — подчеркнула директор по работе с персоналом и организационному развитию предприятия Надежда Галакова.