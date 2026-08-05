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В Ольховатском районе Воронежской области открылся центр для детей «Шапка»

Там обустроили несколько зон для творческого развития.

Детский культурно‑просветительский центр «Шапка» открылся в слободе Шапошниковка Воронежской области при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.

В учреждении обустроили зону с развивающими играми для детей: установили пневмостену, интерактивный стол и т. д. Также приобрели комплект аппаратуры, рояль, создали медиазону с проектором. Кроме того, для работы творческих и ремесленных мастерских приобрели ткацкие станки, вышивальную машину и печь для запекания полимерной глины.

В центре планируется развивать в том числе фольклорное направление и театр. Ребят также научат организовывать и проводить развлекательные и развивающие программы, а также разрабатывать проекты. Помимо прочего, там будут организовывать лектории, проводить просветительские встречи, мастер-классы и другое.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.