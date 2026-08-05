В Ольховатском районе Воронежской области открылся центр для детей «Шапка»

В учреждении обустроили зону с развивающими играми для детей: установили пневмостену, интерактивный стол и т. д. Также приобрели комплект аппаратуры, рояль, создали медиазону с проектором. Кроме того, для работы творческих и ремесленных мастерских приобрели ткацкие станки, вышивальную машину и печь для запекания полимерной глины.