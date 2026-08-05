Врач рассказала, как шум влияет на нервную систему

«Постоянный шум более 50 децибел активирует симпатическую нервную систему: повышает кортизол (гормон стресса), усиливает адреналин. Это приводит к хроническому напряжению — как “включенный” режим “борьбы или бегства”. Психика страдает: снижается концентрация, растет раздражительность. У детей шум тормозит когнитивное развитие на 10−15%», — пишет Life.ru со ссылкой на Вылегжанину.