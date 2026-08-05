Врач рассказала, как шум влияет на нервную систему

https://life.ru/МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постоянный шум активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и адреналина, что приводит к хроническому напряжению и снижению концентрации, рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.
«Постоянный шум более 50 децибел активирует симпатическую нервную систему: повышает кортизол (гормон стресса), усиливает адреналин. Это приводит к хроническому напряжению — как “включенный” режим “борьбы или бегства”. Психика страдает: снижается концентрация, растет раздражительность. У детей шум тормозит когнитивное развитие на 10−15%», — пишет Life.ru со ссылкой на Вылегжанину.
По словам врача, индивидуальная переносимость шума зависит от генетики, сенсорной чувствительности и прошлого опыта — интроверты и тревожные люди переносят его хуже. Длительное воздействие вызывает гипертонию, тахикардию, головные боли, снижение памяти и эмоциональное выгорание, отметила Вылегжанина.
Ночной шум свыше 55 децибел повышает риск бессонницы на 50%, тревожных расстройств — в два раза, депрессии — на 20%. Для защиты врач порекомендовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, а также белый шум.
«Частичная адаптация возможна. Мозг привыкает за один-три месяца, если шум монотонный (дорога). Но вред сохраняется — кортизол не падает до нормы. Полная адаптация редка: у 40% эффект накапливается (данные ВОЗ)», — заключила Вылегжанина.