Собор с крестильным храмом и выставочным холлом появится в Купчино

На первом этаже разместят крестильный храм с купелью и холл для временных выставок, а также трапезную, кухню и гардероб. Второй этаж отдадут под молельный зал, попасть в который можно будет по внутренним или парадным наружным лестницам. Алтарная часть будет обращена в сторону реки Волковки, а звонница — в сторону малого храма. На третьем этаже расположатся хоры, кабинеты настоятеля и административные помещения.