В Волгограде многодетные семьи познакомились с историей улицы Чуйкова

Пешеходную экскурсию «Волгоградские улицы. Улица Чуйкова» посетили 24 человека из многодетных семей, сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области. Мероприятие провели в ходе проекта «Марафон социальных экскурсий», что отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В ходе прогулки участники ознакомились с историко‑культурным наследием Волгограда: изучили особенности застройки и узнали интересные факты об одной из знаковых улиц города. Маршрут экскурсии был продуман таким образом, чтобы последовательно раскрыть разные этапы ее развития — от довоенного периода через послевоенное восстановление до современного облика улицы.
Особое внимание в программе было уделено юным экскурсантам. Ребята не просто слушали рассказ о родном городе — они становились настоящими исследователями: разгадывали исторические загадки, участвовали в играх и выполняли задания.
Добавим, информацию о марафоне можно узнать в Туристском информационном центре (ТИЦ) Волгоградской области. Актуальное расписание экскурсий и условия участия в проекте размещены на официальном туристическом портале региона, а также в официальных группах ТИЦ в социальных сетях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.