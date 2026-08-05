Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 18 лет колонии запросили для совладельца нижегородской «ТНС» Аржанова

Обвинение требует суровые сроки для экс-руководителей компании по делу о хищении 15 млрд рублей в Нижнем Новгороде и других регионах.

В Тверском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о хищении почти 15 млрд рублей у «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для бывшего совладельца «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Для бывших топ-менеджеров холдинга, в том числе экс-исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова, прокурор потребовал от 16 до 17 лет лишения свободы. По версии следствия, с 2011 по 2020 год руководство компании предоставляло поставщикам ложные сведения о неплатежах потребителей, а полученные за электроэнергию средства выводило на сторонние проекты и счета кипрских офшоров.

Фигурантов обвиняют в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе. Ранее один из участников схемы, экс-глава нижегородской «Межрегиональной энергосбытовой компании» Джамил Дашин, заключил соглашение со следствием и получил шесть лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что имущество экс-вице-мэра Нижнего Штокмана обратили в доход государства.