До 18 лет колонии запросили для совладельца нижегородской «ТНС» Аржанова

Для бывших топ-менеджеров холдинга, в том числе экс-исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова, прокурор потребовал от 16 до 17 лет лишения свободы. По версии следствия, с 2011 по 2020 год руководство компании предоставляло поставщикам ложные сведения о неплатежах потребителей, а полученные за электроэнергию средства выводило на сторонние проекты и счета кипрских офшоров.