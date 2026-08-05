Российские биофизики нашли способ подавить рост остеосаркомы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что предположительно неактивный сегмент короткой молекулы РНК miR-16−1−3p играет важную роль в замедлении роста остеосаркомы, так как он подавляет работу генов, помогающих опухолевым клеткам выживать и делиться. Открытие поможет создать новые методы лечения этой формы рака костей, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«В опытах на культурах клеток биофизики установили, что повышение концентрации miR-16−1−3p подавляет деление раковых клеток, их миграцию при метастазировании, а также делает их более чувствительными к химиотерапии на базе цисплатина. Это не наблюдалось среди контрольных клеток, которые также генетически модифицировали с помощью вирусов, несущих микроРНК со случайной последовательностью», — говорится в сообщении.
Открытие совершила группа российских исследователей под руководством заместителя заведующего лабораторией персонализированной химио-лучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ Сергея Леонова при изучении того, какую роль в жизнедеятельности клеток остеосаркомы играют различные молекулы микроРНК. Так ученые называют короткие цепочки из нескольких десятков нуклеотидов, «букв» генетического кода, которые играют важную роль в регулировании активности генов в клетках.
Иногда выработка микроРНК нарушается, что само по себе может вести к развитию опухолей, делать их более склонными к формированию метастазов или повышать стойкость к действию химиотерапии. В частности, ученые достаточно давно обратили внимание на то, что уровень выработки молекул РНК из семейства miR-16 сильно меняется при развитии опухолей, в том числе остеосаркомы.
Для раскрытия роли этих коротких молекул РНК в жизнедеятельности опухолевых клеток Леонов и его коллеги собрали образцы опухолевых клеток у 82 пациентов, страдавших от остеосаркомы, извлекли из них микроРНК и сравнили различия в их активности у пациентов с агрессивными и относительно благоприятными формами новообразований. Эти замеры указали на важную роль цепочки miR-16−1−3p в подавлении работы генов, наиболее активных в раковых клетках пациентов с тяжелыми формами остеосаркомы.
МикроРНК воздействовала на эти гены при помощи так называемой пассажирской цепи, которая ранее считалась неактивной и быстро деградирующей частью коротких молекул РНК. Это открытие существенным образом меняет представления ученых о том, как именно короткие цепочки РНК регулируют работу генов, а также говорит о возможности создания рукотворных молекул со схожим характером действия, которые бы замедляли рост рака костей и делали его более уязвимым к действию химиотерапии.
Об остеосаркоме.
Остеосаркома — одна из форм рака костей, которая поражает в основном детей и подростков. Как правило, она возникает в результате появления мутаций в клетках незрелой костной ткани, чье последующее бесконтрольное размножение приводит к бурному разрастанию костей и способствует быстрому образованию метастазов в других органах тела. Остеосаркома очень плохо поддается действию лучевой терапии, однако при правильном подборе химиотерапии выживает в среднем 70−90% пациентов.