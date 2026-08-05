Российские биофизики нашли способ подавить рост остеосаркомы

МикроРНК воздействовала на эти гены при помощи так называемой пассажирской цепи, которая ранее считалась неактивной и быстро деградирующей частью коротких молекул РНК. Это открытие существенным образом меняет представления ученых о том, как именно короткие цепочки РНК регулируют работу генов, а также говорит о возможности создания рукотворных молекул со схожим характером действия, которые бы замедляли рост рака костей и делали его более уязвимым к действию химиотерапии.