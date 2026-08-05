На Южном Урале проведут конкурс для социально ответственных работодателей

Прием документов на конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» открыт в Челябинской области. Мероприятие проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации столицы региона.
Принять участие в конкурсе могут любые организации и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность на территории Челябинской области. Документы принимают до 1 сентября. Уточняется, что на конкурсе будут учитывать результаты, достигнутые работодателями по итогам 2025 года.
Претенденты вправе подать заявки на участие во всех номинациях сразу, приложив отдельные сведения для каждой из них. Положение о проведении конкурса и формы для заполнения размещены по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.