Сергей Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает московским предприятиям повышать качество продукции

Технологии искусственного интеллекта также применяются для автоматизации рутинных процессов и повышения уровня промышленной безопасности. Часть операций, которые ранее выполнялись вручную, сегодня контролируется цифровыми системами, а специалисты получают возможность сосредоточиться на более сложных производственных задачах.