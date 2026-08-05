Сергей Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает московским предприятиям повышать качество продукции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном телеграм-канале, что столичные промышленные предприятия все активнее внедряют технологии искусственного интеллекта. По его словам, цифровые решения используются для автоматизации производственных процессов, повышения качества продукции и совершенствования работы предприятий.
Современные технологии позволяют предприятиям оперативно выявлять возможные дефекты продукции, анализировать большие массивы производственных данных и контролировать работу оборудования в режиме реального времени. Благодаря этому снижается количество брака, сокращаются производственные потери и повышается эффективность выпуска продукции.
Еще одним важным направлением становится использование интеллектуальных систем для прогнозирования технических неисправностей. Анализируя показатели работы оборудования, алгоритмы способны заранее обнаруживать признаки возможных сбоев, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и предотвращать внеплановые остановки производства.
Технологии искусственного интеллекта также применяются для автоматизации рутинных процессов и повышения уровня промышленной безопасности. Часть операций, которые ранее выполнялись вручную, сегодня контролируется цифровыми системами, а специалисты получают возможность сосредоточиться на более сложных производственных задачах.
Как отметил Сергей Собянин, внедрение современных цифровых решений остается одним из приоритетных направлений развития московской промышленности. Использование искусственного интеллекта способствует повышению конкурентоспособности предприятий и создает условия для дальнейшей модернизации производственного сектора столицы.
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