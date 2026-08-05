Летчиков пропавшей в Иркуской области Cessna 182 нашли

«Сыну 27 лет, он три года работает в мониторинге. Со мной на связь он еще не выходил, но у меня как камень с души упал. Не передать словами чувства матери. За эти три дня я словно побывала в аду», — поделилась женщина в беседе с RT, добавив, что во время аварийной посадки экипаж не пострадал.