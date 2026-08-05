В Самарской области отменят электрички до Уфы в связи с ремонтом путей

«15, 22 и 29 августа отменяется поезд № 7006/7004/7002 Самара — Похвистнево — Уфа. Он отправляется из Самары в 17:30, прибывает в Уфу в 00:58. Также 16, 23 и 30 августа не будет ходить поезд № 7005/7003/7001 Уфа — Похвистнево — Самара. Он отправляется из Уфы в 06:50 и прибывает в Самару в 12:18», — говорится в сообщении.