В 2026 году в поселках Калининградской области установят 16 станций водоподготовки

В Калининградской области в 2026 году установят 16 станций водоподготовки модульного исполнения, сообщили 5 августа в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Три из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Коврово и Холмы Зеленоградского округа и в поселке Низовье Гурьевского округа. Станции обеспечивают качественной питьевой водой более 2 000 жителей и полностью…