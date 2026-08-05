В 2026 году в поселках Калининградской области установят 16 станций водоподготовки

В Калининградской области в 2026 году установят 16 станций водоподготовки модульного исполнения, сообщили 5 августа в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Три из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Коврово и Холмы Зеленоградского округа и в поселке Низовье Гурьевского округа.
Станции обеспечивают качественной питьевой водой более 2 000 жителей и полностью закрывают потребности этих населенных пунктов. Технологический процесс организован по принципу многоступенчатой очистки воды из водозаборных скважин. Система последовательно решает три ключевые задачи: обезжелезивание, осветление и обеззараживание.
Еще пять новых станций в течение пары месяцев заработают в микрорайоне Заречный Гурьевского округа, в поселках Краснополянское Черняховского округа, Зеленодольское Мамоновского округа, Краснофлотское и Романово Зеленоградского округа.
До конца года планируется поставка станций в поселки пяти муниципалитетов: Зеленоградского, Гурьевского, Черняховского, Ладушкинского и Мамоновского округов.