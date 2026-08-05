Зуд, сыпь, отравление: чем грозит купание в зеленой «цветущей» воде волгоградцам

В этом году вода в Волге и более мелких волгоградских водоемах из-за жары зацвела раньше времени, еще в июле. Раньше старики не советовали купаться после того, как пройдет Ильин день — 2 августа. К этому времени вода всегда становится зеленоватой, мутной, иногда с запахом. Стоит ли купаться, если вода «зацвела», и какими проблемами это грозит, рассказали в Службе спасения региона.