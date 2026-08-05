XXIV Праздник огурца в Суздале собрал рекордные 20 тысяч гостей

Для юных гостей также была продумана программа. Так, дети смогли встретиться с Копатычем из «Смешариков», сделать с ним фото и узнать его фирменный рецепт засолки огурцов. Кроме того, для молодежи провели тематические мастер-классы, квесты и семейные викторины, организовали показы проекта «Мульти-Россия», посвященные Владимирской области и маршрутам Золотого кольца. Для детей и взрослых работали старинные аттракционы и ремесленные ряды, была открыта ярмарка с огуречными угощениями.