XXIV Праздник огурца в Суздале собрал рекордные 20 тысяч гостей

Участие в XXIV Празднике огурца, который прошел в Суздале 1 и 2 августа, приняло рекордное число гостей — 20 тысяч человек, сообщили в туристском информационном центре Владимирской области. Организация таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Площадкой для проведения праздника, который в этом году впервые длился два дня, стал Музей деревянного зодчества. На мероприятии гости могли попробовать малосольные и маринованные огурцы. Специально к фестивалю сотрудники музея подготовили около трех тонн угощений.
На главной сцене проходили различные состязания. Среди них — скоростное поедание огурцов и забеги в лаптях. Впервые в программу мероприятия был включен «Огуречный квиз». Его участники смогли узнать интересные факты об истории овоща и местах его выращивания.
Для юных гостей также была продумана программа. Так, дети смогли встретиться с Копатычем из «Смешариков», сделать с ним фото и узнать его фирменный рецепт засолки огурцов. Кроме того, для молодежи провели тематические мастер-классы, квесты и семейные викторины, организовали показы проекта «Мульти-Россия», посвященные Владимирской области и маршрутам Золотого кольца. Для детей и взрослых работали старинные аттракционы и ремесленные ряды, была открыта ярмарка с огуречными угощениями.
Помимо прочего, на фестивале можно было насладиться живой музыкой и посетить кулинарные мастер-классы. Отмечается, что многие гости приезжали на праздник в народных костюмах, примеряли на себя образ огурца или томата. Авторы самых ярких нарядов получили памятные подарки.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.