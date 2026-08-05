В Москве количество угонов машин сократилось до исторического минимума

Количество угонов автомобилей в Москве за последние годы сократилось до исторического минимума. По данным столичных властей, с 2010 года число таких преступлений уменьшилось в 47 раз. Если еще несколько лет назад ежегодно похищались тысячи машин, то сегодня подобные случаи стали единичными и составляют лишь небольшую долю от общего числа зарегистрированных преступлений.