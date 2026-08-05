Составлена новая карта регуляции генов человека

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международная группа исследователей, в которую вошли ученые МГУ имени М. В. Ломоносова, составила карту регуляции генов человека, описывающую особенности связывания ДНК со 177 регуляторными белками. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Полученный каталог позволяет предсказывать, с какими участками генома связывается тот или иной регуляторный белок и как на это связывание влияют отдельные мутации. Исследование ученых из России, Канады, Швейцарии, США и Германии существенно дополняет карту управления генами человека и поможет точнее оценивать, как генетические мутации приводят к заболеваниям. Результаты работы опубликованы в журнале Nature», — говорится в сообщении.
Участники международного проекта Codebook/GRECO-BIT использовали пять независимых методов, чтобы определить специфичность белков в пробирках и в живых клетках. Каждую построенную модель связывания проверяли на данных, полученных другими методами для того же белка. В общей сложности им удалось описать паттерны для 177 новых белков.
Codebook/GRECO-BIT — это масштабная международная коллаборация в области биоинформатики и молекулярной биологии, направленная на изучение специфичности связывания транскрипционных факторов (TF) с ДНК. Проект собирает экспериментальные данные и разрабатывает компьютерные методы, чтобы понять, какие именно участки ДНК распознает каждый такой белок. Это помогает лучше понимать работу генов, исследовать причины наследственных заболеваний, разрабатывать новые методы диагностики и лечения.
«Ценность проведенных опытов заключается не только в покрытии множества малоисследованных факторов транскрипции, но и в их систематичности. Геномные паттерны связывания регуляторного белка могут очень сильно отличаться от связывания с искусственными последовательностями. Эти данные — один из немногих наборов, которые позволяют создавать универсальные модели связывания, в том числе модели искусственного интеллекта, способные к качественному и оцениваемому переносу знаний между разными модальностями», — рассказывает Арсений Зинкевич, старший преподаватель факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, член группы GRECO-BIT.