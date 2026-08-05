Более 50 нижегородских добровольческих объединений и НКО приняли участие в обсуждении вопросов развития волонтерского сообщества

5 августа в Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства состоялась стратегическая сессия по развитию регионального волонтерского сообщества «Добро — норма жизни». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В обсуждении приняли участие представители более 50 добровольческих объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Стратегическая сессия прошла в рамках совместной программы Ассоциации «Добро.рф», Росмолодёжи, Минэкономразвития России и Агентства стратегических инициатив. Программа направлена на объединение федеральных и региональных инициатив в сфере добровольчества, благотворительности и поддержки социально ориентированных НКО. Ее цель — создание устойчивой инфраструктуры развития добровольчества, внедрение современных цифровых сервисов и достижение национальной цели по увеличению к 2030 году доли молодежи, вовлеченной в общественную и добровольческую деятельность, до 45%.
Участниками стратегической сессии стали руководитель департамента развития движения #МЫВМЕСТЕ Ассоциации «Добро.рф» Мария Цуканова, министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых, заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский и директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Дарья Кованова.
Открывая стратегическую сессию, министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых отметил, что регион уже обладает сильной системой поддержки добровольческих инициатив.
«Сегодня в Нижегородской области работают 17 “Добро. Центров” в 13 муниципальных образованиях. Некоторые из них вошли в число 150 лучших по итогам всероссийского мониторинга. По состоянию на 2026 год в добровольческой деятельности участвуют более 300 тысяч жителей региона. Это серьезный потенциал, который необходимо развивать. Наша задача — не просто обменяться мнениями, а вместе определить стратегические направления развития волонтерского сообщества и сформировать проекты, которые будут востребованы жителями региона», — подчеркнул Игорь Седых.
Работа была организована в формате проектной сессии. После обсуждения федеральных трендов развития добровольчества участники объединились в команды, определили ключевые направления развития регионального волонтерского сообщества и приступили к разработке конкретных проектных инициатив.
«Сегодня наша задача — не просто обозначить ключевые вызовы, стоящие перед региональным добровольческим сообществом, а вместе выработать решения, которые можно будет сразу взять в работу. Именно такой формат позволяет превращать идеи в реальные проекты. Мы хотим, чтобы добровольчество становилось естественной частью жизни людей, а добро действительно было нормой нашей жизни», — отметила Дарья Кованова.
По итогам стратегической сессии лучшие проектные решения будут проработаны совместно с профильными организациями и ведомствами и смогут стать основой для новых региональных инициатив в сфере добровольчества и поддержки гражданских проектов.