Более 50 нижегородских добровольческих объединений и НКО приняли участие в обсуждении вопросов развития волонтерского сообщества

«Сегодня в Нижегородской области работают 17 “Добро. Центров” в 13 муниципальных образованиях. Некоторые из них вошли в число 150 лучших по итогам всероссийского мониторинга. По состоянию на 2026 год в добровольческой деятельности участвуют более 300 тысяч жителей региона. Это серьезный потенциал, который необходимо развивать. Наша задача — не просто обменяться мнениями, а вместе определить стратегические направления развития волонтерского сообщества и сформировать проекты, которые будут востребованы жителями региона», — подчеркнул Игорь Седых.