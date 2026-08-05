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Мать ребенка-инвалида сообщила прокурору Воронежской области об отсутствии лекарств

После вмешательства надзорного ведомства нарушение устранили.

На личный прием к прокурору Воронежской области Сергею Филипенко пришла мать ребенка-инвалида. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетнего сына не обеспечили лекарственными препаратами.

Прокурор поручил разобраться в ситуации. Информацию проверили и нарушение нашло подтверждение. По итогам проверки прокуратура внесла представление в медицинскую организацию об устранении нарушений прав малолетнего ребенка. Ведомство направило в суд иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда. На медучреждение возбудили дело об административном правонарушении.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства, ребенка обеспечили необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием.