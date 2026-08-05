Москвичам расскажут об ответственном отношении к домашним животным

На мастер‑классах слушателям расскажут о трюковых командах, расслабляющих упражнениях для собак и правилах стрижки когтей. В течение дня будут работать зоны, в которых можно изучить подборки книг, пройти квизы о здоровье и поведении питомцев, узнать рецепты лакомств, отдохнуть со своей собакой и нарисовать ее портрет. Также на фестивале проведут благотворительный сбор для московских приютов.