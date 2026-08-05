Москвичам расскажут об ответственном отношении к домашним животным

Фестиваль, посвященный ответственному отношению к домашним питомцам, состоится 8 августа в Центре Гиляровского в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Создание возможностей для культурного досуга россиян отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
В программе фестиваля — лекции и мастер‑классы. Гости узнают, как выбрать собаку и выстроить с ней доверительные отношения, разберутся в языке тела питомцев, а также изучат их гастросимптомы. Эксперты объяснят, как устроены московские приюты, и представят ветеринарный чек‑лист.
На мастер‑классах слушателям расскажут о трюковых командах, расслабляющих упражнениях для собак и правилах стрижки когтей. В течение дня будут работать зоны, в которых можно изучить подборки книг, пройти квизы о здоровье и поведении питомцев, узнать рецепты лакомств, отдохнуть со своей собакой и нарисовать ее портрет. Также на фестивале проведут благотворительный сбор для московских приютов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.