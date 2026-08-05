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В Калининградской области создали карту региона из янтаря

В работах приняли участие более тысячи человек.

В Калининградской области создали карту региона из янтаря. В работах приняли участие более тысячи человек. Об этом сообщили на странице Калининградского историко-художественного музея.

Панно создали в мастерской художницы Людмилы Высоцкой. Для картины использовали янтарь разных цветов и размеров.

«Вглядитесь в детали: каждый кусочек янтаря на этой карте — чья-то история, чья-то надежда и частичка любви к родному краю. Хочется верить, что этот светлый подарок станет добрым оберегом для всех нас и символом того, что вместе мы можем создавать настоящее чудо», — отметили в музее.

Ранее в Калининградской области создали янтарные картины из 50 разных оттенков. Для их производства использовали почти 19 килограммов камня. Размер каждой картины составил 2 на 2,4 метра.