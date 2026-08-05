В Калининградской области создали карту региона из янтаря

«Вглядитесь в детали: каждый кусочек янтаря на этой карте — чья-то история, чья-то надежда и частичка любви к родному краю. Хочется верить, что этот светлый подарок станет добрым оберегом для всех нас и символом того, что вместе мы можем создавать настоящее чудо», — отметили в музее.