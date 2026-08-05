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Власти ищут подрядчика для строительства второй дороги из Калининграда в Холмогоровку за 702 млн рублей

Работы нужно выполнить до октября 2028 года.

Власти ищут подрядчика для строительства второй дороги из Калининграда в Холмогоровку. Работы оценили в 702,8 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Новая дорога пройдёт от улицы Докука в Калининграде до Южной в Холмогоровке. Протяжённость трассы составит почти два километра. Она начнётся рядом с ТЦ «Кёниг-Молл» на улице Докука, пройдёт вдоль гаражного общества и параллельно железной дороге, а после свернёт в сторону улицы Южной и соединится с ней в районе ЖК «Новая Холмогоровка».

Там собираются обустроить двухполосную проезжую часть с тротуаром и велодорожкой. Также на участке установят наружное освещение и оборудуют дождевые канализации.

Перед началом работ на территории вырубят 989 деревьев. Большая часть из них находится в Калининграде — 871. В Зеленоградском округе спилят 118 деревьев.

Подрядчика определят 17 августа. Работы необходимо выполнить до 10 октября 2028 года.

Ранее сообщали, что к строительству второй дороги из Калининграда в Холмогоровку планируют приступить в 2027 году. В апреле экспертиза одобрила проект трассы.

Для строительства планируют изъять 86 участков. Их общая площадь — 56,8 тысячи квадратных метров. Некоторые из них заняты объектами недвижимости — гаражами в районе улицы Докука. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

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