В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП

По данным ведомства, на трассе Ваньки — Степаново в Пермском крае столкнулись автомобиль SsangYong под управлением 45-летней женщины и питбайк, за рулем которого находилась 15-летняя девочка. В результате 14-летняя пассажирка питбайка погибла на месте ДТП. Девочка-водитель получила тяжелые травмы и попала в больницу, где позднее скончалась. Инцидент произошел 19 июля.