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В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП

В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП с питбайком.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 5 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели в ДТП двух девочек, катавшихся на питбайке по трассе в Пермском крае и столкнувшихся с кроссовером, сообщает региональный СУСКР.

По данным ведомства, на трассе Ваньки — Степаново в Пермском крае столкнулись автомобиль SsangYong под управлением 45-летней женщины и питбайк, за рулем которого находилась 15-летняя девочка. В результате 14-летняя пассажирка питбайка погибла на месте ДТП. Девочка-водитель получила тяжелые травмы и попала в больницу, где позднее скончалась. Инцидент произошел 19 июля.

«Расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончались две несовершеннолетние. Назначена и проводится судебная автотехническая экспертиза», — говорится в сообщении.