Названо самое жаркое место в Калининградской области в среду, 5 августа

Поселок Железнодорожный стал самым жарким местом на карте Калининградской области в среду, 5 августа. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», по обеденным данным сегодня воздух там прогрелся до +31,8°С.
В Калининграде и на остальной части области +30…+31°С, у побережья +26…+29°С.
Вода в Балтике прогрелась до +20°С.
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