Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым

«Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием “БАРС-Белгород” мы наладили систему, и уже больше 50 процентов дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — рассказал врио губернатора Белгородской области.