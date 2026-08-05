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Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым

В среду, 5 августа, Александр Шуваев в ходе рабочей встречи проинформировал президента Владимира Путина о текущей работе на посту временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Глава государства подчеркнул, что самый главный вопрос сейчас — это вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Информацию о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

В среду, 5 августа, Александр Шуваев в ходе рабочей встречи проинформировал президента Владимира Путина о текущей работе на посту временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Глава государства подчеркнул, что самый главный вопрос сейчас — это вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Информацию о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

«Но и вопросы социального характера, экономического развития мы тоже забывать не должны. Что касается “социалки”, то одна из проблем — это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы», — отметил Владимир Путин.

Александр Шуваев сообщил президенту, что ежедневно объезжает муниципальные округа и «за два с половиной месяца уже все объездил».

«Конкретно: разговариваю с жителями, выявляем все проблемы, и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности в любом месте», — уточнил врио губернатора.

Также господин Шуваев отметил, что в самую первую очередь внимание уделяется элементам безопасности. По его словам, за минувшие две недели атаки и обстрелы участились.

«Во взаимодействии с Министерством обороны, добровольческим формированием “БАРС-Белгород” мы наладили систему, и уже больше 50 процентов дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — рассказал врио губернатора Белгородской области.

Господин Шуваев представил главе государства подробный доклад о текущей обстановке в регионе, обозначил основные вызовы и предпринимаемые меры.

«Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей», — написал врио главы региона в своем канале в мессенджере «Макс» после рабочей встречи с президентом.

«Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей», — заявил в ходе встречи Владимир Путин.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что при поддержке Национального центра помощи белгородские власти передали подразделению «БАРС-Белгород» партию техники и оборудования для организации эвакуационных групп в приграничье. В распоряжение отряда поступили пять полностью укомплектованных автомобилей с медицинским оснащением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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