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Работнику мясного цеха в Нижнем Новгороде оторвало руку

В Нижнем Новгороде работник мясного цеха лишился руки при работе на машине для приготовления фарша. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

В Нижнем Новгороде работник мясного цеха лишился руки при работе на машине для приготовления фарша. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

Происшествие случилось днем 27 июля. Правую руку 42-летнего мужчины затянуло в шнек работающей фаршемешалки и зажало. Сотрудника доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего ампутацию правого предплечья, другие повреждения верхней конечности и травматический шок.

Отмечается, что полученные травмы отнесены к категории тяжелых. Региональная инспекция труда начала расследование несчастного случая, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.