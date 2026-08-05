Сам себе контролёр: жители Пионерского жалуются на автобусную «лотерею» после работы

В Калининграде пассажиры общественного транспорта снова обратили внимание на плохую работу автобусов и поездов, что стало уже типичным. «Клопс» публикует подборку таких случаев в рубрике «Сам себе контролёр».
Автобусная лотерея.
Жители Пионерского пожаловались на вечерние сложности с автобусом 118А. По словам Александра Томилина, маршрут, которым люди годами пользовались после работы, теперь превратился в «лотерею».
Мужчина рассказал, что 31 июля тщетно ждал этот автобус, чтобы уехать с работы домой в Пионерский. Сначала пассажир решил, что автобус сломался. Однако 4 августа ситуация повторилась.
Он позвонил диспетчеру. По словам Александра, ему объяснили, что водитель сам решает, поедет ли вечером по маршруту. Якобы разнарядка на то, будет ли рейс в 21:30 с Южного вокзала через Пионерский, обычно подаётся утром. А конкретно 4 августа решение не ехать приняли уже вечером.
Пассажиру посоветовали необычный лайфхак: попробовать купить электронный билет заранее. Если функция доступна, значит автобус будет.
«Люди, которые работают до 20:00 или 21:00, ездили на № 118А через Пионерский годами, а теперь и тут нам лотерею устроили», — возмущается Александр.
«Клопс» проверил наличие автобуса на 5 августа. Судя по данным сайта Автовокзала, рейс назначен.
По словам Александра, вечером из Калининграда в Пионерский уехать сложнее, чем в другие города области. В Светлый, Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск и Черняховск можно добраться после 22:00, а у жителей Пионерского вариантов немного: последняя электричка уходит в 19:26, рейс через Зеленоградск в 20:04 (с переплатой и только летом), автобус в 20:25 почти в два раза дороже. Но либо так, либо такси стоимостью от 1 600 рублей.
Александр считает, что удобную электричку после 21 часа нужно сделать ежедневной и круглогодичной, пусть даже билет будет стоить дороже.
«Перевозчики — это услуга, и они должны подстраиваться под потребителя. Но получается так, что они диктуют целой области, как жить и работать», — говорит пассажир.
Автобус № 36 пропадает в утренний час пик.
Ещё одна жалоба касается городского маршрута № 36. По словам читателя, с 7:30 до 8:50 на линии нет ни одного рейса — и такое происходит регулярно.
В это время люди едут на работу, в детские сады и школы, на остановках скапливаются пассажиры. Потом все вынуждены ехать в переполненном автобусе, что особенно тяжело в жару.
«Как мне ответили на предприятии, в это время у данного маршрута перерыв. Это в то время, когда едут на работу, в детские сады. Что за отношение к пассажирам?» — спрашивает горожанин.
По словам читателя, водители маршрута № 36 не всегда соблюдают расписание. Иногда автобус уходит раньше, иногда вовсе не выходит на линию. Итог один: толкучка, опоздания и раздражение пассажиров.
Жители просят вернуть нормальную работу маршрута № 148.
Пассажиры также просят восстановить стабильную работу маршрута № 148 в прежнем режиме. По словам жителей, раньше он обеспечивал нормальную транспортную доступность: пользовались для поездок на работу и учёбу.
Сейчас ситуация ухудшилась: автобусы либо вообще не выходят на линию, либо идут с большими задержками. Из-за этого пассажиры то и дело опаздывают и вынуждены искать другие способы добраться до места.
На станции «Пионерский Курорт» путают пассажиров объявлениями.
Проблемы есть не только с автобусами. На станции «Пионерский Курорт», по словам читателей, некорректно работают звуковые объявления о прибытии и отправлении электричек.
Сначала информатор сообщает о «подаче на посадку», а затем — что поезд «будет подан на посадку». Бывает и хуже: электрички на платформе нет, но объявление уже говорит о прибытии на первый путь или начале посадки.
Для пассажиров это не просто звуковой шум. Такие объявления сбивают с толку, особенно тех, кто редко пользуется электричками или едет с детьми и багажом.
В Зеленоградске на табло остался отменённый автобус № 593.
На привокзальной площади Зеленоградска читатель заметил в расписании на информационном табло несуществующий маршрут № 593. По его словам, он отменён ещё с 22 мая, но табло продолжает показывать два рейса — до посёлка Морское и Калининграда.
«Одним словом — введение в заблуждение», — комментирует читатель.
Похожая проблема есть и на самой Куршской косе: на остановках до сих пор можно встретить расписание автобуса № 593 до Калининграда, хотя маршрут временно не курсирует. Люди видят расписание, приходят на остановку и ждут автобус, которого не будет.
На станции Гурьевск-Новый просят заменить остановку.
Отдельно пассажиры просят обратить внимание на станцию Гурьевск-Новый. По словам читателя, остановочный павильон там находится в плохом состоянии и протекает.
Особенно остро такая проблема ощущается в дождь, когда укрытие фактически не выполняет свою главную функцию.
Редакция «Клопс» направит запросы перевозчикам и ответственным ведомствам.
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