Сам себе контролёр: жители Пионерского жалуются на автобусную «лотерею» после работы

По словам Александра, вечером из Калининграда в Пионерский уехать сложнее, чем в другие города области. В Светлый, Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск и Черняховск можно добраться после 22:00, а у жителей Пионерского вариантов немного: последняя электричка уходит в 19:26, рейс через Зеленоградск в 20:04 (с переплатой и только летом), автобус в 20:25 почти в два раза дороже. Но либо так, либо такси стоимостью от 1 600 рублей.