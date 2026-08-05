Тематический поезд запустили в преддверии выборов в нижегородском метро

Брендированный поезд запустили 5 августа в нижегородском метрополитене с целью информирования пассажиров о выборах, которые пройдут в сентябре, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
Общероссийская просветительская акция по запуску тематических метропоездов стартовала (0+) 3 августа. Запуск брендированного поезда в текущем году приурочен не только к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России. Первый состав в рамках данного проекта вышел на линию в Москве: внутри вагонов гражданам представили информацию о российской избирательной системе, не имеющей аналогов в мире, а также об этапах ее становления и главных технологических достижениях. Все вагоны объединили временной шкалой, которая отражает хронологию развития российского народовластия на протяжении 1164 лет — от Вече и Земских соборов до выборов последних лет. Помимо брендированного поезда с информационно-просветительскими печатными материалами, была представлена тематическая карта «Тройка» с логотипом избирательной кампании.
Директор НП «Нижегородское метро» Олег Яушев в ходе запуска поезда рассказал, что состав будет курсировать по линиям метрополитена до 30 сентября. Пассажиры будут не только комфортно добираться до нужных локаций, но и узнавать о важном политическом событии предстоящей осени.
«Тематическое брендирование — для нас не новая история. Метрополитен практикует это уже несколько лет. Но сейчас мы подготовили целый состав к выборам — и это новое для нас направление. Подобные вагоны уже есть в Москве, скоро появятся в Новосибирске. Состав у нас будет курсировать по всем станциям», — добавил Олег Яушев.
Продолжится проект в Новосибирске — там тематический поезд выйдет на линию уже в ближайшие недели.
«Нижегородский метрополитен — это одна из ключевых транспортных артерий города. Этот уникальный проект информационно-разъяснительной кампании стартовал в Москве в минувший понедельник. И вот сегодня уже у нас на линию выходит брендированный состав к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области. Проект реализовали при поддержке департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. Смысл этого проекта — напомнить гражданам, что менее чем через два месяца им предстоит сделать выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие пять лет», — заявила в ходе мероприятия председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева.
Всего над преображением поезда несколько дней работала целая бригада специалистов. Они покрывали состав определенной пленкой, которая не нанесет вреда для краски.
«Именно на то, чтобы покрыть вагоны пленкой, ушло где-то два или три дня, а вот в целом проект готовили около месяца», — подчеркнул генеральный директор рекламной компании «Атом» Яков Карпенко.
По его словам, для удобства пассажиров в каждом вагоне разместили и специальные таблички с QR-кодами, которые ведут на страницы со всей необходимой информацией о предстоящем событии.
«Вагон яркий, сразу обратил внимание на него. Очень важно информировать граждан таким способом. Через таблички с QR-кодами с легкостью можно получить всю необходимую информацию о предстоящем событии», — оценил поезд нижегородец Владислав.
Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова рассказала, что численность избирателей в Нижегородской области в настоящий момент составляет 2 452 016 человек. В подготовке и проведении Единого дня голосования задействованы более 21 тысячи членов комиссий разного уровня. На грядущих выборах предусмотрено четыре формы голосования: на избирательном участке, на дому, по месту нахождения («Мобильный избиратель») и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Кроме того, с 24 августа в регионе стартует реализация проекта (0+) «ИнформУИК». Более 7 тысяч членов избиркомов проинформируют каждого избирателя о предстоящих выборах. Данный проект — это способ адресного информирования избирателей во время избирательных кампаний. Его суть в том, что члены участковых избирательных комиссий (УИК) лично обходят дома и квартиры жителей своего участка.
Напомним, что недавно электоральные эксперты Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами обсудили проходящую в настоящее время подготовку наблюдателей. На прошедшей неделе обучение в Нижнем Новгороде уже прошли около 1500 граждан, которые будут наблюдать на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного Собрания. Началось обучение общественных наблюдателей в других муниципальных образованиях области. Обновленная программа преподавания, разработанная ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», включает практические кейсы, разбор конфликтных ситуаций, при этом акцент делается на знании законодательства, стрессоустойчивости и хорошей коммуникабельности.