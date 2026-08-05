Тематический поезд запустили в преддверии выборов в нижегородском метро

Общероссийская просветительская акция по запуску тематических метропоездов стартовала (0+) 3 августа. Запуск брендированного поезда в текущем году приурочен не только к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России. Первый состав в рамках данного проекта вышел на линию в Москве: внутри вагонов гражданам представили информацию о российской избирательной системе, не имеющей аналогов в мире, а также об этапах ее становления и главных технологических достижениях. Все вагоны объединили временной шкалой, которая отражает хронологию развития российского народовластия на протяжении 1164 лет — от Вече и Земских соборов до выборов последних лет. Помимо брендированного поезда с информационно-просветительскими печатными материалами, была представлена тематическая карта «Тройка» с логотипом избирательной кампании.