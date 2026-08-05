После субботнего ливня жильцы дома в Зеленоградске пятый день сидят без воды, но с затопленным подвалом

Люди звонили в администрацию, домоуправление и АО «ОКОС» — компанию, занимающуюся отводом и очисткой стоков на прибрежных курортах. Как уточнила Александра, сотрудники предприятия откачивали воду из городской ливнёвки, а УК в понедельник осушала подвал, однако спустя несколько часов его затопило снова. «Я не знаю, куда уже обращаться», — сетует девушка.