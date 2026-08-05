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После субботнего ливня жильцы дома в Зеленоградске пятый день сидят без воды, но с затопленным подвалом

Помещение пытались осушить, но через пару часов войти туда снова стало невозможно.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске после субботнего ливня затопило подвал дома № 2 на улице Железнодорожной, из-за чего квартиры остались без водоснабжения. Об этом местная жительница Александра рассказала «Клопс» в среду, 5 августа.

По словам девушки, внизу расположены коммуникации трёхэтажки, в том числе насос, подающий воду жильцам. Чтобы заменить оборудование, специалистам нужно попасть внутрь, но откачать всё до конца не получается: стокам некуда уходить «из-за проблем с городской ливневой канализацией».

Люди звонили в администрацию, домоуправление и АО «ОКОС» — компанию, занимающуюся отводом и очисткой стоков на прибрежных курортах. Как уточнила Александра, сотрудники предприятия откачивали воду из городской ливнёвки, а УК в понедельник осушала подвал, однако спустя несколько часов его затопило снова. «Я не знаю, куда уже обращаться», — сетует девушка.

Особенно тяжело, по словам горожанки, приходится маломобильным жильцам. На третьем этаже «живёт женщина с инвалидностью, которой сложно спускаться за водой». Пользоваться туалетом и справляться с обычными бытовыми делами люди не могут уже несколько дней.

Редакция «Клопс» направит официальный запрос в администрацию Зеленоградского округа, чтобы выяснить причины затопления и сроки восстановления водоснабжения в доме.

В первый день августа область накрыли сильные ливни, подтопившие несколько муниципалитетов. В Калининграде, например, под водой оказалась «Ростех Арена».

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