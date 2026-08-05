МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений в районе авиагавани, возможны корректировки в расписании, сообщает Росавиация.
«Аэропорт Нижнего Новгорода (“Чкалов”) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.