Ударят по мусору: волгоградский Роспотребнадзор меняет правила с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Волгоградской области вступают в силу жесткие санитарные правила для всех компаний, работающих с мусором. Бизнесу перекроют возможности для работы с опасными отходами без специального разрешения, а требования к транспорту и площадкам закрутят до предела. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.