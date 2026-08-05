Ударят по мусору: волгоградский Роспотребнадзор меняет правила с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Волгоградской области вступают в силу жесткие санитарные правила для всех компаний, работающих с мусором. Бизнесу перекроют возможности для работы с опасными отходами без специального разрешения, а требования к транспорту и площадкам закрутят до предела. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Теперь любой перевозчик, утилизатор или мусорный оператор обязан получить официальное санитарно-эпидемиологическое заключение. Санврачи будут детально проверять не только склады и оборудование, но и весь спецтранспорт, перевозящий отходы I-IV классов опасности. Без одобрения экспертов деятельность фирмы окажется вне закона.
Подать заявку на прохождение экспертизы и получение разрешительных документов предприниматели Волгоградской области могут уже сейчас.
Сделать это можно в электронном виде через портал «Госуслуги» либо лично обратившись с пакетом документов в региональное Управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о разливе питьевой воды на волгоградской улице.